«Рольф» удвоил присутствие в бренде Volkswagen

Компания «Рольф» пополнила активы новым дилерским центром на севере Москвы, на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. В состав «Рольфа» вошел Фольксваген Центр Север – официальный дилер Volkswagen. Ранее оператором этого дилерского предприятия была компания ПеГас-Авто. Дилерский центр, примыкавший с востока к территории локации Рольф Вешки, теперь стал ее составной частью. Таким образом, Фольксваген Центр Север стал 62-м дилерским центром компании «Рольф» и вторым дилерским центром Volkswagen в ее портфеле, сообщает пресс-служба автохолдинга.

Фольксваген Центр Север – это современный двухэтажный дилерский комплекс общей площадью около 6 тысяч кв. м. Двухуровневый шоу-рум дилерского центра площадью 1400 кв.м способен вместить всю модельную линейку Volkswagen. Помимо торговых площадей, он располагает комфортной клиентской зоной. Площадь слесарного цеха составляет 934 кв.м. Он оснащен 14 постами слесарного ремонта, 2 постами прямой приемки и 2 постами мойки. Кузовной цех располагает 14 постами кузовного ремонта и занимает площадь 756 кв.м. Прилегающая плоскостная парковка способна вместить до 300 автомобилей.

Комплектование команды Фольксваген Центра Север уже завершено. Значительная часть персонала компании «ПеГас-Авто» сохраняет за собой рабочие места, но на все ключевые управленческие позиции в дилерском центре назначены сотрудники «Рольфа», прошедшие школу профессионального развития в компании.

Дилерский центр отвечает всем требованиям бренда Volkswagen. Сегодня в Фольксваген Центре Север доступна для приобретения вся линейка легкового и легкого коммерческого транспорта Volkswagen. Сервисный центр принимает на обслуживание и ремонт любой сложности автомобили всех моделей Volkswagen вне зависимости от их года выпуска.

«Volkswagen – один из самых востребованных, динамично развивающихся автомобильных брендов на российском рынке. С Фольскваген Центром Север мы рассчитываем повторить успех проекта Фольксваген Центр Юг, который на сегодняшний день уже входит в тройку крупнейших продавцов автомобилей Volkswagen в России», – заявил директор дилерского центра Фольксваген Центр Север Илья Петров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 94877 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.