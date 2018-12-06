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Продажи автомобилей с пробегом сильнее всего растут на Северном Кавказе

Продажи автомобилей с пробегом сильнее всего растут на Северном Кавказе

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января – октября 2018 года вырос на 2,7%. При этом рыночный рост здесь наблюдается во всех без исключения федеральных округах страны.

Так, за 10 месяцев текущего года продажи автомобилей с пробегом сильнее всего увеличились на Северном Кавказе (+7,4%). Следом идут Дальний Восток и Урал с показателями роста вторичного рынка на 4,3% и 3,9% соответственно.

Рост реализации подержанных машин отмечается также в Поволжье (+3,1%), Сибири (+2,9%) и на Юге (+2,6%). Меньше других выросли вторичные рынки в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (+1,6% и +0,9%) соответственно.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг субъектов РФ по доле рынка иномарок с пробегом. Как выяснилось, наименьший такой показатель зафиксирован в регионах Северо-Кавказского ФО.

, источник: www.autostat.ru

Теги: федеральные округа продажи легковые автомобили автомобили с пробегом обзор рынка автомобилей авторынок россии вторичный рынок скфо

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