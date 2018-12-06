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ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском авторынке в ноябре

LADA Granta - лидер ноябрьского рейтинга

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября вновь стала новая LADA Granta, чья реализация составила 13324 автомобиля (+78,3%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9906 машин (+22,8%). Третий результат показал KIA Rio – 8356 реализованных автомобилей (+4%).

Как отмечается в обзоре российского авторынка за ноябрь, лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6800 экземпляров (+18%), что стало лучшим показателем продаж с момента выхода модели на российский рынок. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 5413 потребителей (+2%). Продажи седана Volkswagen Polo составили 5307 машин – на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Спрос вырос на лифтбек Skoda Rapid вырос на 37% до 3732 автомобилей.

Универсал LADA Largus выбрали 3680 покупателей, что на 14% ниже показателя годичной давности. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3618 штук (-16%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России хэтчбек Renault Sandero, чей результат составил 3542 машины (+16%).

, источник: www.autostat.ru

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