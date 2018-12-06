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Bentley наградила лучших в Европе менеджеров по продажам

Bentley наградила лучших в Европе менеджеров по продажам

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Региональное европейское представительство компании Bentley Motors в рамках ежегодного конкурса наградило лучших сотрудников отделов продаж.

Как сообщает пресс-служба британской марки, победители получили награды в четырех категориях: Start-Up, Advanced, Professional и Excellence. Номинанты оценивались исходя из объемов продаж в 2017 году и общих результатов работы по различным критериям в 2018 году. В этом году в конкурсе приняли участие 84 представителя отделов продаж более чем из 26 стран.

Победителем в категории Excellence стал Александр Коряков (Bentley Москва-Волгоградский), в номинации Professional победу одержал Гамид Гаджиев (Bentley Баку), лучшим в категории Advanced был признан Бернарду Энкарнасан Жорже (Bentley Лиссабон), а в номинации Start-Up победителем стала Анна Шкода (Bentley Москва).

Как сообщил руководитель регионального представительства Bentley Motors в Европе Роберт Энгстлер, к 100-летнему юбилею, который Bentley отмечает в следующем году, компания предоставит своим клиентам в Европе возможность обращаться ровно в 100 дилерских и сервисных центров.

«Сотрудники дилерских центров являются ключевым элементом взаимодействия марки Bentley с клиентами. Мы гордимся профессионализмом нашей команды и ее успехом, который продолжим укреплять в будущем», – заявил глава марки Bentley в России и Восточной Европе Кристиан Шлик.

В 2019 году клиентам будет предлагаться кабриолет Continental GT Convertible в варианте как с открытым, так и закрытым верхом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобиль уже доступен к заказу у российских дилеров и начнет поступать к покупателям во втором квартале 2019 года. Стоимость новинки начинается от 16 млн 490 тыс. рублей. Bentley Continental GTС в специальной версии First Edition обойдется минимум в 18 млн 790 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры авторынок европы bentley

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