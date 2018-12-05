 АВТОСТАТ | Росстандарт снял запрет на продажи Chery Tiggo 3 в России

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Росстандарт снял запрет на продажи Chery Tiggo 3 в России

Chery Tiggo 3

Росстандарт отменил требование о приостановке реализации кроссоверов Chery Tiggo 3, в отношении которых были проведены проверочные работы материалов, подтверждающие соответствие их требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Дистрибьютор автомобилей Chery разработал и согласовал с Росстандартом программу мероприятий по устранению нарушенных требований, обозначенных в ранее направленном предписании по отношению к автомобилям Tiggo 3, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

В результате указанные в предписании несоответствия обнаружены на 2730 автомобилях Chery Tiggo 3, выпущенные в обращение в период с 9 января 2018 года по настоящее время. Владельцы данных автомобилей будут в ближайшее время приглашены в авторизованные сервисные центры марки Chery для проведения работ на автомобиле, а именно будет проведена донастройка эквалайзера устройства модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» и замена динамика системы оповещения.

Одновременно с органом по сертификации ведется работа по внесению в Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chery Tiggo 3 информации о безопасности установленных стекол, соблюдение обязательных требований безопасности которых подтверждены сертификатом соответствия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дистрибьютор автомобилей Chery в России начал прием предварительных заказов на кроссоверы Tiggo 3 в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, произведенных на заводе в Китае. Напомним, ранее эта модель выпускалась для российского рынка на черкесском предприятии «Дервейс». Первая партия кроссоверов Chery Tiggo 3 китайского производства ожидается в России уже 10 декабря.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили chery chery tiggo 3

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