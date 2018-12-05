Введение новых номерных знаков в России предлагают перенести на 7 месяцев позже

Руководство ГИБДД хочет перенести сроки вступления новых госстандартов для номеров транспортных средств с 1 января 2019 года на 4 августа. Как стало известно «Коммерсанту», ведомство уже обратилось с соответствующим предложением в Росстандарт, и там обещали просьбу рассмотреть.

Напомним, по новому ГОСТу с 1 января должны были ввести новые двухстрочные номера для автомобилей с нестандартным местом крепления (ряд праворульных японских, американских моделей), для мотоциклов – номера меньшего размера, чем те, что выдаются сейчас, они будут подходить под международные стандарты. «АВТОСТАТ» уже писал ранее, что в России вводится 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Отдельно должны появиться номерные знаки для мопедов (они будут похожи на мотоциклетные, но иметь свой набор букв и цифр) и квадроциклов, для спортивных, классических и ретро-автомобилей (на них предлагается выбивать буквы «С» и «К», отделенные чертой от остальных символов). При этом для «классики» и спортивных машин разработано даже не по одному, а по три типоразмера знаков.

Сейчас переход на новые ГОСТы предлагается перенести на 4 августа 2019 года. Мотивация понятна, так как именно с 4 августа должен вступить в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств» и уже решено, что именно с этой даты в ГИБДД перестанут выдавать номерные знаки, передав полномочия по изготовлению пластин и выбиванию номеров в руки частных фирм. В ведомстве начнут только назначать номера. Причем, похоже, что и эти функции ГИБДД оставит за собой лишь на короткий промежуток времени, поскольку на осень 2019 года уже назначено рассмотрение в ГосДуме очередного предложения в области изменения правил регистрации транспортных средств. Оно связано с «красивыми номерами» для автомобилей, которые предлагается реализовывать через аукционы.

В общем, перенос сроков по выдаче новых номеров выглядит вполне логичным: зачем ломать привычную систему, если через 7 месяцев ее все равно придется перекраивать, подстраивая под новые реалии.

На фото: так будет выглядеть регистрационный знак для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.