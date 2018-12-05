 АВТОСТАТ | Hyundai Creta в ноябре установила рекорд продаж в России

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06.12.18 Прочитали 1106 раз

Hyundai Creta в ноябре установила рекорд продаж в России

Hyundai Creta

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Hyundai в ноябре реализовали 15882 автомобиля – на 3,9% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 163194 машины, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в ноябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6800 проданных машин (+18%). Как отмечается, это лучший результат продаж с момента выхода модели на российский рынок. На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 5413 этих автомобилей (+2%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1820 покупателей (+21%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 820 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 610 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года компания Hyundai начнет продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появится хэтчбек Hyundai i30 N, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии hyundai hyundai creta

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