 АВТОСТАТ | Новый дилерский центр Peugeot и Citroen открылся в Набережных Челнах

Горячая новость

Подержанные иномарки занимают менее половины рынка в 7 регионах РФ
  • 5.12.18 - 15:07

    Подержанные иномарки занимают менее половины рынка в 7 регионах РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 декабря

    Авторынок стран MENA за первые девять месяцев 2018 года

    Регион потерял в продажах более 1 млн автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
  • 04.12.18

    Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
Все публикации

Видео

Презентация Алексея Бородавина (Русфинанс Банк)
  • 19.04.17

    Презентация Алексея Бородавина (Русфинанс Банк)
Все видео

06.12.18 Прочитали 67 раз

Новый дилерский центр Peugeot и Citroen открылся в Набережных Челнах

ДЦ Peugeot-Citroёn ГК Апельсин Набережные Челны (1)

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Группа PSA открыла в Набережных Челнах новый дилерский центр Peugeot и Citroen ГК «Апельсин». С открытием автоцентра дилерские сети Peugeot и Citroen насчитывают 76 ДЦ в 34 городах России, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Новый шоу-рум Peugeot и Сitroen в 354 кв.м будет размещать весь модельный ряд автомобилей французских брендов, среди которых линейка кроссоверов Peugeot – 5008, 3008 и 2008, а также новинка 2018 года – кроссовер Citroen C3 Aircross. Помимо этого в шоу-руме представлены седаны брендов, поставляемые напрямую с завода «ПСМА Рус» в Калужской области – Peugeot 408 и Citroen C4, а также коммерческий транспорт – грузовые фургоны Peugeot Expert, Boxer и Citroen Jumper, включая пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Автоцентр предоставляет услуги по продаже новых автомобилей, включая программу Trade-in, финансирование и страхование.

Сервисная зона площадью 560 кв.м с 10-ю постами обслуживания, 7-ю подъемниками для пассажирских и 4-мя подъемниками для грузовых моделей, зонами сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики позволят выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroen, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также детейлинг и установку дополнительного оборудования. Автоцентр также имеет собственный склад запчастей на 116 кв.м.

«Мы ориентированы на работу как с частными клиентами, так и с бизнес-структурами и способны предложить полный спектр услуг дилерского центра и высокий уровень сервиса. Ежемесячно мы планируем реализовывать 20-30 автомобилей», – заявил генеральный директор автоцентра Peugeot и Citroen ГК «Апельсин» Руслан Абдулнасыров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры psa peugeot citroen peugeot citroen

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Представлены автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumpy

вчера, 14:29

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...