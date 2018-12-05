Новый дилерский центр Peugeot и Citroen открылся в Набережных Челнах

Группа PSA открыла в Набережных Челнах новый дилерский центр Peugeot и Citroen ГК «Апельсин». С открытием автоцентра дилерские сети Peugeot и Citroen насчитывают 76 ДЦ в 34 городах России, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Новый шоу-рум Peugeot и Сitroen в 354 кв.м будет размещать весь модельный ряд автомобилей французских брендов, среди которых линейка кроссоверов Peugeot – 5008, 3008 и 2008, а также новинка 2018 года – кроссовер Citroen C3 Aircross. Помимо этого в шоу-руме представлены седаны брендов, поставляемые напрямую с завода «ПСМА Рус» в Калужской области – Peugeot 408 и Citroen C4, а также коммерческий транспорт – грузовые фургоны Peugeot Expert, Boxer и Citroen Jumper, включая пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Автоцентр предоставляет услуги по продаже новых автомобилей, включая программу Trade-in, финансирование и страхование.

Сервисная зона площадью 560 кв.м с 10-ю постами обслуживания, 7-ю подъемниками для пассажирских и 4-мя подъемниками для грузовых моделей, зонами сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики позволят выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroen, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также детейлинг и установку дополнительного оборудования. Автоцентр также имеет собственный склад запчастей на 116 кв.м.

«Мы ориентированы на работу как с частными клиентами, так и с бизнес-структурами и способны предложить полный спектр услуг дилерского центра и высокий уровень сервиса. Ежемесячно мы планируем реализовывать 20-30 автомобилей», – заявил генеральный директор автоцентра Peugeot и Citroen ГК «Апельсин» Руслан Абдулнасыров.