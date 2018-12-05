 АВТОСТАТ | Infiniti в ноябре увеличил продажи в России на 14%

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06.12.18 Прочитали 426 раз

Infiniti в ноябре увеличил продажи в России на 14%

Infiniti в ноябре увеличил продажи в России на 14%

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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Российские дилеры Infiniti в ноябре реализовали 357 автомобилей – на 14% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 4347 машин, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в ноябре стал обновленный кроссовер Infiniti QX50, чьи продажи составили 150 единиц. Второе место занял кроссовер QX60, на котором остановил свой выбор 101 покупатель. Замыкает тройку лидеров кроссовер новый внедорожник QX80 с показателем 72 реализованных автомобиля.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q30/QX30 доступны по цене от 2 млн 272 тыс. 600 руб./2 млн 118 тыс. рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 2 млн 342 тыс. рублей; спортивное купе Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 415 тыс. рублей; QX60 доступен по цене от 2 млн 735 тыс. рублей, QX70 – от 3 млн 070 тыс. рублей; новый QX50 и новый QX80 можно приобрести по специальному предложению для лояльных клиентов от 2 млн 549 тыс. руб./4 млн 580 тыс. рублей соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки infiniti

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