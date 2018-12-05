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05.12.18 Прочитали 285 раз

Новый Subaru Forester успешно стартовал на российском рынке

Новый Subaru Forester успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры Subaru в ноябре реализовали 794 автомобиля – на 20,3% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Subaru в нашей стране составили 7026 машин, что на 33,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в ноябре составили 572 единицы (+39%). Напомним, с 15 ноября начались продажи нового Subaru Forester, который, как заявляют в компании, вызвал высокий интерес у российских покупателей, и число заказов на него увеличивается с каждым днем.

Реализация компактного кроссовера XV в ноябре составила 134 автомобиля (-2%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 69 машин (-36%).

Новый седан бизнес-класса Subaru Legacy, продажи которого на российском рынке были возобновлены продажи в конце мая, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 14 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в ноябре они нашли 2 и 3 владельца соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи subaru

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