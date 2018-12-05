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05.12.18 Прочитали 536 раз

Volkswagen в ноябре увеличил продажи в России на 13%

Volkswagen Touareg

Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 10179 автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, это лучший результат продаж немецкой марки с начала года, а доля рынка достигла 6,6%. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 20% и составили 94877 машин.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в ноябре отмечается рекордный спрос на кроссоверы марки. Так, в прошлом месяце было продано 3487 автомобилей Tiguan – на 27% больше, чем годом ранее. Данный показатель считается лучшим с момента запуска последнего поколения модели. Обладателями нового Volkswagen Touareg стали 678 россиян, что также является рекордным результатом с момента выхода на рынок третьего поколения.

Что касается корпоративных продаж марки Volkswagen, клиентам был передан 3450 автомобилей – на 29,7% больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

«Показатели 2018 года в очередной раз достигли рекордной отметки. Мы рады наблюдать успех в важном на российском рынке сегменте SUV. Уровень продаж нашего бестселлера Tiguan в этом месяце значительно вырос, и третье поколение Touareg, которое стало доступно для покупки в этом году, также продемонстрировало небывалый рост продаж», – отметил глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи volkswagen

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