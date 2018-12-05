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Подержанные иномарки занимают менее половины рынка только в 7 регионах РФ

Подержанные иномарки занимают менее половины рынка только в 7 регионах РФ

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

16.03.18

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 10 месяцев 2018 года выяснили, что на долю иномарок здесь приходится 72%. Однако в зависимости от региона этот показатель может существенно меняться.

Так, было определено, что лишь в 7 субъектах РФ доля иномарок составляет менее половины от общего объема вторичного рынка. Практически все они относятся к Северному Кавказу: Чечня (44,9%), Северная Осетия (43,1%), Карачаево-Черкессия (42,6%), Кабардино-Балкария (41,9%), Ингушетия (37,8%) и Дагестан (37%).

Во всех остальных регионах страны на долю иномарок приходится более половины рынка легковых автомобилей с пробегом, причем в 36 субъектах РФ этот показатель даже выше общероссийского уровня (72%). В их число также входят Москва, Санкт-Петербург и целый ряд регионов Дальнего Востока, но самая высокая доля перепродаж иномарок отмечена в Приморье (98,8%) и Калининградской области (98%).

Более подробная информация о российских регионах с наибольшей и наименьшей долей рынка иномарок с пробегом содержится здесь

, источник: www.autostat.ru

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