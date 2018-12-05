LADA Granta в ноябре вновь стала самой продаваемой моделью в России

По итогам ноября самой продаваемой моделью в России вновь стала новая LADA Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за ноябрь, опубликованные автопроизводителями.

Так, самой продаваемой моделью в России по итогам ноября вновь стала новая LADA Granta, чья реализация составила 13324 автомобиля (+78,3%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9906 машин (+22,8%). Третий результат показал KIA Rio – 8356 реализованных автомобилей (+4%).

Между тем по итогам одиннадцати месяцев 2018 года лидерство по продажам в России сохраняет LADA Vesta, на которой остановили свой выбор 96763 покупателей (+39,6%). На второе место вышла LADA Granta с показателем 93779 реализованных машин (+12,5%), опередив, таким образом, KIA Rio, чей результат составил 91506 автомобилей (+1,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

По мнению директора по маркетингу ГК «Прагматика» Василия Орехова, расширение линейки LADA Granta, конечно, увеличит объем сбыта, но вряд ли повлияет на позиции Vesta, поскольку эти автомобили принадлежат к очень разным классам, и каждый имеет свою нишу.