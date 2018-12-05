 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала года

Горячая новость

LADA Granta в ноябре вновь стала самой продаваемой моделью в России
  • 5.12.18 - 13:14

    LADA Granta в ноябре вновь стала самой продаваемой моделью в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 декабря

    Авторынок стран MENA за первые девять месяцев 2018 года

    Регион потерял в продажах более 1 млн автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
  • 04.12.18

    Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Елены Московской-Муштак (ГК «РОЛЬФ»)
  • 20.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Елены Московской-Муштак (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

05.12.18 Прочитали 895 раз

АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала года

АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала года

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

38 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 33663 автомобилей LADA – это на 15,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Как отмечается, это лучший результат продаж с начала 2018 года.

По итогам одиннадцати месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA в отчетный период, по предварительным оценкам, составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре вновь стала новая LADA Granta, чья реализация выросла на 78,3% и составила 13324 автомобиля. Второй результат показала LADA Vesta – 9906 проданных машин (+22,8%). Реализация кроссовера LADA XRAY выросла на 6,9% до 2696 экземпляров.

В 2018 году отмечен рост продаж легких коммерческих автомобилей LADA семейств Granta, Largus и 4х4 – всего по итогам января-ноября реализовано 10783 автомобиля – на 22,3% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 3 ноября российские дилеры LADA начали продажи внедорожной модификации LADA XRAY Cross. Автомобиль выпускается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. Стартовая цена LADA XRAY Cross в комплектации Classic – от 729 тыс. 900 рублей.

Добавим также, что ноябрь 2018 года был отмечен открытием двух дилерских центров LADA в Красноярске и Владикавказе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз продажи

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Подержанные иномарки занимают менее половины рынка только в 7 регионах РФ

сегодня, 15:07

Все новости

Статьи на тему

Грузовики притормозили разгон («Эксперт»)

7 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика