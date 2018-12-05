АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала года

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 33663 автомобилей LADA – это на 15,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Как отмечается, это лучший результат продаж с начала 2018 года.

По итогам одиннадцати месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA в отчетный период, по предварительным оценкам, составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре вновь стала новая LADA Granta, чья реализация выросла на 78,3% и составила 13324 автомобиля. Второй результат показала LADA Vesta – 9906 проданных машин (+22,8%). Реализация кроссовера LADA XRAY выросла на 6,9% до 2696 экземпляров.

В 2018 году отмечен рост продаж легких коммерческих автомобилей LADA семейств Granta, Largus и 4х4 – всего по итогам января-ноября реализовано 10783 автомобиля – на 22,3% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 3 ноября российские дилеры LADA начали продажи внедорожной модификации LADA XRAY Cross. Автомобиль выпускается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. Стартовая цена LADA XRAY Cross в комплектации Classic – от 729 тыс. 900 рублей.

Добавим также, что ноябрь 2018 года был отмечен открытием двух дилерских центров LADA в Красноярске и Владикавказе.