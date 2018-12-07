Японский авторынок в ноябре вырос на 8%

Японский авторынок в ноябре увеличился на 8% до 240819 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 680 тыс. 302 машины (-1,3%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 4,1% до 115089 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 32349 машин (+3,8%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 24324 автомобиля (+44%).