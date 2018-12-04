Депутат ГосДумы РФ предложил отменить транспортный налог на старые автомобили

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей. Письмо с предложениями депутата оказалось в распоряжении корреспондентов РИА «Новости».

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывалось около 23 млн легковых машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет. Это составляет более половины (53%) российского автопарка. При этом средний возраст автомобилей в РФ уже превысил 13 лет.

Народный избранник считает отмену налога обоснованной, т.к. в силу невысокого уровня благосостояния большинство россиян вынуждено приобретать автомобили с пробегом, средний возраст которых превышает 10 лет. «Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, - пишет депутат. - Расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости…». Василий Власов попросил руководителя министерства оценить его предложение с точки зрения возможности реализации.

Напомним, что сегодня транспортный налог на транспортное средство в России уже зависит от мощности двигателя автомобиля, от возраста транспортного средства и от региона, где автомобиль зарегистрирован. Отдельные категории граждан сегодня избавлены от необходимости платить транспортный налог. Например, легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты, спецмашины, зарегистрированные на сельхозпроизводителей и используемые при сельхозработах, ряд других.

Вот, например, перечень категорий граждан, которые освобождены от уплаты транспортного налога в Москве (информация с официального сайта мэра Москвы). От уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней; ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий; инвалиды I и II групп;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида; владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье; владельцы транспортных средств, относящиеся к другим льготным категориям. В то же время льготы в столице не распространяются на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил (свыше 147,1 кВт).