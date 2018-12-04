 АВТОСТАТ | Депутат ГосДумы РФ предложил отменить транспортный налог на старые автомобили

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05.12.18 Прочитали 972 раз

Депутат ГосДумы РФ предложил отменить транспортный налог на старые автомобили

Депутат ГосДумы РФ предложил отменить транспортный налог на старые автомобили

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.18

12.02.18

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей. Письмо с предложениями депутата оказалось в распоряжении корреспондентов РИА «Новости».

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывалось около 23 млн легковых машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет. Это составляет более половины (53%) российского автопарка. При этом средний возраст автомобилей в РФ уже превысил 13 лет.

Народный избранник считает отмену налога обоснованной, т.к. в силу невысокого уровня благосостояния большинство россиян вынуждено приобретать автомобили с пробегом, средний возраст которых превышает 10 лет. «Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, - пишет депутат. - Расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости…». Василий Власов попросил руководителя министерства оценить его предложение с точки зрения возможности реализации.

Напомним, что сегодня транспортный налог на транспортное средство в России уже зависит от мощности двигателя автомобиля, от возраста транспортного средства и от региона, где автомобиль зарегистрирован. Отдельные категории граждан сегодня избавлены от необходимости платить транспортный налог. Например, легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты, спецмашины, зарегистрированные на сельхозпроизводителей и используемые при сельхозработах, ряд других. 

Вот, например, перечень категорий граждан, которые освобождены от уплаты транспортного налога в Москве (информация с официального сайта мэра Москвы). От уплаты транспортного налога освобождаются: Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней; ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий; инвалиды I и II групп;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида; владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье; владельцы транспортных средств, относящиеся к другим льготным категориям. В то же время льготы в столице не распространяются на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил (свыше 147,1 кВт).

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк россия легковые автомобили

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