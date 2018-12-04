Genesis открыл парковки для каршеринга в бизнес-центрах

Бренд Genesis запускает акцию по специальным парковочным зонам для каршеринга. Партнером проекта стал Яндекс.Драйв. Его клиентам, арендующим полноприводные седаны Genesis G70, станут доступны закрытые парковки бизнес-центров столичного региона, сообщает пресс-служба корейской марки. При этом данная услуга не ограничит водителей только указанными локациями – автомобиль можно по-прежнему оставить или забрать в любом другом месте, доступном для парковки Яндекс.Драйва.

Клиенты платят только за пользование каршерингом, не оплачивая дополнительно стоимость парковки в указанных деловых центрах. Кроме того, водителей ждет помощь парковщиков, а также консультация представителей бренда Genesis, которые предоставят полную информацию о модели G70. Также клиенты смогут записаться на тест-драйв автомобиля. Напомним, бренд Genesis присутствует в парке Яндекс.Драйва с августа 2018 года. Флот каршеринга насчитывает 300 автомобилей Genesis.

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Как считает директор филиала «Авилон. Rolls-Royce» Александр Залогин, тема каршеринга, скорее всего, будет развиваться в сегменте масс-брендов и, возможно, затронет премиальный сегмент, но в люксе она не будет принята. «Не думаю, что развитие каршеринга в обозримом будущем способно повлиять на авторитейл класса «люкс». Сама по себе идея делить автомобиль с другими людьми максимально удалена от идеи владения чем-то абсолютно недостижимым для подавляющего большинства людей. В сегменте «люкс» затраты на владение автомобилем не входят в список первых приоритетов, а удобство и комфорт ставятся во главу угла», – рассуждает Александр Залогин.