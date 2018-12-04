Haval продлил действие спецпредложений в декабре

В дилерской сети Haval на территории России с 1 по 31 декабря 2018 года продолжают действовать специальные условия на приобретение моделей бренда. Количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Так, до конца года рамный внедорожник Haval Н9 доступен с выгодой 70 тыс. рублей. Эту сумму можно увеличить до 140 тыс. рублей, если при покупке сдать в трейд-ин автомобиль любой марки или оформить кредит. На российском рынке полноприводный Haval H9 представлен в максимальной комплектации Elite с двумя вариантами двигателей: дизельный мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 420 Нм и бензиновый, развивающий 245 л.с. и 350 Нм. Оба силовых агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

При покупке компактного кроссовера Haval H2 и бестселлера марки – Haval H6 в любой из существующих комплектаций также предоставляется двойная выгода: 60 тыс. рублей на автомобиль и еще 50 тыс. рублей, если воспользоваться программой трейд-ин или оформить кредит. Предложения по кредиту и трейд-ин не суммируются. Модели Haval H2 и Haval H6 комплектуются бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. Покупателю предоставлен выбор из двух 6-ступенчатых коробок передач, механики и автомата. Привод – передний или полный. Компактный Haval H2 предлагает двухцветное исполнение кузова и отделки интерьера, а также 18-дюймовые колесные диски, семейный Н6 – увеличенный багажник объемом от 808 литров.

Также в декабре продолжит действовать специальная цена на кроссовер Haval H6 Coupe. Выгода при покупке модели в любой комплектации составляет 50 тыс. рублей. Модель оснащена бензиновым турбированным двигателем 2.0 (190 л.с. и 310 Нм) и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач Getrag.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года на российском рынке было продано 2196 кроссоверов и внедорожников Haval (+49%). Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-октябре составили 1522 машины (+33%). Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9 с показателем 307 реализованных автомобилей (+166%). Также с начала года российские дилеры продали 268 компактных кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.