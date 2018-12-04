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04.12.18 Прочитали 1143 раз

Mitsubishi в ноябре увеличила продажи в России на 38%

Mitsubishi model range (2)

Российские дилеры Mitsubishi в ноябре реализовали 4418 автомобилей – на 38% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в России продано 39859 автомобилей Mitsubishi, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в ноябре выросли на 42% до 2451 машины. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 829 покупателей. Третье место впервые занял новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross с показателем 413 реализованных автомобилей. Как отмечается, результаты продаж Eclipse Cross показывают устойчивый рост с каждым месяцем с момента появления автомобиля на российском рынке в апреле текущего года, что свидетельствует о растущем интересе российских покупателей к кроссоверу.

«Благодаря слаженной работе команды «ММС Рус» и наших дилеров в ноябре мы превысили план продаж. Этот месяц был не простым с точки зрения геополитической ситуации и показал, как важно сохранять гибкость в условиях волатильности курса рубля и оперативно реагировать на рыночные колебания. Неизменный рост продаж в течение уже 23 месяцев, безусловно, вселяет оптимизм», – заявил  президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mitsubishi

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