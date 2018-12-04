УАЗ обновил легкий грузовик «Профи»

Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», который уже доступен у российских дилеров. Стоимость новинки начинается от 786 тыс. 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, у обновленного «Профи» усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

Обновленный УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.