 АВТОСТАТ | УАЗ обновил легкий грузовик «Профи»

Горячая новость

Mitsubishi L200 – лидер рынка новых пикапов в Москве и Санкт-Петербурге
  • 4.12.18 - 08:35

    Mitsubishi L200 – лидер рынка новых пикапов в Москве и Санкт-Петербурге
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 декабря

    Авторынок стран MENA за первые девять месяцев 2018 года

    Регион потерял в продажах более 1 млн автомобилей. 

Вся аналитика

Инфографика

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
  • 04.12.18

    Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Елены Московской-Муштак (ГК «РОЛЬФ»)
  • 20.01.17

    Форум «Dealer UP!»: выступление Елены Московской-Муштак (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

04.12.18 Прочитали 1019 раз

УАЗ обновил легкий грузовик «Профи»

УАЗ обновил легкий грузовик «Профи»

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

MS Excel (xlsx)

от 9 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи», который уже доступен у российских дилеров. Стоимость новинки начинается от 786 тыс. 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, у обновленного «Профи» усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

Обновленный УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легкие коммерческие автомобили новые опции уаз уаз profi

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

УАЗ продолжает работу над обновлением своих моделей

1 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

«Патриоты» и «буханки» переплывают Урал («Коммерсант»)

28 ноября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

4 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...