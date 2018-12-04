 АВТОСТАТ | Рынок новых люксовых автомобилей в России вернулся к росту

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Рынок новых люксовых автомобилей в России вернулся к росту

Рынок новых люксовых автомобилей в России вернулся к росту

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых люксовых автомобилей в нашей стране за 10 месяцев 2018 года составил 1188 единиц. Это на 1,4% больше, чем год назад.

Таким образом, как отмечают эксперты агентства, этот сегмент российского авторынка вернулся к росту. Напомним, что по итогам 9 месяцев нынешнего года он еще показывал снижение (-0,3%). Но благодаря октябрьскому росту (+18%) рынок люксовых машин смог переломить неудачную тенденцию.

Более половины от общего объема рынка сегмента Luxury с января по октябрь пришлось на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 619 россиян. Далее в предпочтениях жителей нашей страны следуют Bentley  и Maserati, реализация которых за отчетный период составила 217 и 195 единиц соответственно. Также с января по октябрь в России было приобретено 70 новых автомобилей Rolls-Royce, 49 – Lamborghini, 25 – Ferrari и 13 – Aston Martin.

Больше всего новых люксовых автомобилей приобрели москвичи – за 10 месяцев жители столицы стали обладателями 695 таких машин. В Подмосковье и Санкт-Петербурге этот показатель составил 115 и 105 единиц соответственно. Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край, в котором было приобретено 24 роскошных машины. Далее следуют Свердловская (18 шт.), Новосибирская (14 шт.) и Ростовская (12 шт.) области. Еще 11 люксовых автомобилей было куплено в Татарстане, 10 – в Ленинградской области. В остальных субъектах РФ объем рынка новых машин сегмента Luxury составил менее 10 экземпляров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class rolls-royce aston martin bentley ferrari maserati lamborghini

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