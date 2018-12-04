 АВТОСТАТ | Более 5 тысяч седанов Ravon Nexia R3 попали под отзыв в России

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04.12.18 Прочитали 740 раз

Более 5 тысяч седанов Ravon Nexia R3 попали под отзыв в России

Ravon Nexia

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

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Компания «Равон Моторс Рус» объявила об отзыве 5219 автомобилей Ravon Nexia R3, реализованных с мая 2017-го по март 2018 года. Причиной отзыва является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Равон Моторс Рус» проинформируют владельцев автомобилей Ravon Nexia R3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2018 года компания Ravon остановила поставки автомобилей на российский рынок. В компании это объясняли пересмотром ценовой политики. В конце октября поставки узбекских машин в нашу страну были возобновлены. С начала года российские дилеры Ravon реализовали 5184 автомобиля, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв ravon ravon nexia r3

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