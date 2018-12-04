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Jeep в ноябре увеличил продажи в России более чем 2 раза

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Российские дилеры Jeep в ноябре реализовали 172 внедорожник, что на 121% больше по сравнению с прошлым годом. За одиннадцать месяцев 2018 года продажи Jeep выросли на 31%.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост – на 58% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 340 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Gand Cherokee реализован в количестве 898 единиц, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Также за четыре месяца продано 140 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения. Кроме того, в третьем квартале в продаже появились новый компактный кроссовер Jeep Compass и обновленный Jeep Cherokee 2019 модельного года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки jeep

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