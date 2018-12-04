Новый грузовик JAC N80 появится в России в начале 2019 года

Компания «ДЖАК Автомобиль» после проведения всех необходимых испытаний в сертификационных органах на территории РФ получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель грузового шасси JAC N80, с максимальной массой транспортного средства 7950 кг.

Первые модели автомобилей JAC N80 экологического стандарта Euro-5 будут доступны уже в начале 2019 года. Именно на этот период времени запланирован официальный старт продаж, сообщает пресс-служба «ДЖАК Автомобиль». Грузовики JAC N80 будут доступны в продаже с любым видом надстроек (фургон, самосвал, эвакуатор, КМУ, бортовой, АГП и т.д.)

Как отмечается, модель JAC N80 полностью адаптирована для российского рынка. Автомобиль оснащается 3,8-литровым двигателем мощностью 156 л.с. в паре с 6-степенчатой механической коробкой передач, а также двухконтурной пневматической тормозной системой. Максимальная скорость модели составляет 110 км/ч. Снаряженная масса шасси JACN80 равна 3020 кг, грузоподъемность шасси – 4930 кг.

В стандартную базовую комплектацию JAC N80 входят зимний пакет, электростеклоподъемники двух дверей, зеркала заднего вида с подогревом, дневные ходовые огни, магнитола MP3/USB.