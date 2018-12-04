Американский авторынок в ноябре вновь ушел «в минус»

Американский авторынок в ноябре снизился на 0,5% до 1 млн 392 тыс. 244 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,55 млн машин. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 15 млн 695 тыс. 288 единиц (+0,4%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в ноябре сохраняет General Motors, реализовавший 248740 автомобилей (+1,4%). Второе место занимает Ford с показателем 195255 проданных машин (-7,1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 190423 авто (-0,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 182260 машин, что на 16,8% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 120534 автомобиля (-9,5%).