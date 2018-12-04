Mitsubishi L200 – лидер рынка новых пикапов в Москве и Санкт-Петербурге

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых пикапов по итогам 10 месяцев 2018 года. Оно охватывало два крупнейших города РФ – Москву и Санкт-Петербург. Согласно результатам исследования, самым популярным пикапом в обоих мегаполисах является одна модель.

В Москве объем рынка новых пикапов за отчетный период составил 887 машин – на 15,5% больше, чем в январе – октябре 2017 года. Лидером здесь стал Mitsubishi L200, который приобрели 272 москвича, что в 3,3 раза выше результата годичной давности. На втором месте – Toyota Hilux с результатом 232 реализованных экземпляра (-18,6%). Замыкает тройку лидеров отечественный УАЗ «Пикап», реализация которого составила 165 единиц (-13,2%).

В Санкт-Петербурге объем рынка новых пикапов за 10 месяцев текущего года составил 542 автомобиля – в 1,5 раза больше, чем год назад. Лидер здесь тот же, что и в Москве – Mitsubishi L200. Его владельцами стали 208 петербуржцев (рост в 2,9 раза). Вторую строчку местного рейтинга занимает УАЗ «Пикап» (164 шт.; рост в 2,2 раза), а на третьей расположился Toyota Hilux (78 шт.; -31,6%).

При этом, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», самым продаваемым пикапом в России по итогам 10 месяцев 2018 года остается модель УАЗа, которая за этот период разошлась тиражом в 2953 экземпляра. Это на 15% больше, чем в январе – октябре минувшего года.