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Российский завод Mercedes-Benz откроется в апреле 2019 года

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Завод Mercedes-Benz, строящийся сейчас в подмосковном индустриальном парке "Есипово", откроется в апреле 2019 года. Об этом сообщил гендиректор "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" Аксель Бензе. "Мы планируем, что первый клиентский автомобиль будет у нас собран в конце первого квартала следующего года, как раз перед церемонией торжественного открытия, которое состоится в апреле [2019 года]", - приводит его слова агентство "ТАСС".

Как сообщалось ранее, в 2019 году новый завод легковых автомобилей в Московской области должен начать производство седана Mercedes-Benz Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Производственные мощности предприятия составят более 20 тысяч автомобилей в год. Новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На предприятии будут созданы более 1000 рабочих мест.

Напомним, в феврале 2017 года компания «Мерседес-Бенц Рус», Минпромторг РФ, правительство Московской области, муниципальное образование Пешковского сельского поселения Солнечногорского района, а также Daimler AG, КАМАЗ, «Даймлер КАМАЗ Рус» и «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» подписали инвестиционный контракт по созданию завода по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz. Строительство предприятия в индустриальном парке «Есипово» началось в июне 2017 года. Концерн Daimler AG инвестирует в проект более 250 млн евро.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки производство инвестиции mercedes-benz

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