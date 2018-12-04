 АВТОСТАТ | BelkaCar пополнит автопарк седанами Volkswagen Polo

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BelkaCar пополнит автопарк седанами Volkswagen Polo

BelkaCar пополнит автопарк седанами Volkswagen Polo

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Каршерингая компания BelkaCar начала сотрудничество с российским представительством Volkswagen, в рамках которого сервис будет регулярно пополнять столичный автопарк автомобилями Volkswagen и получит техническую поддержку от производителя.

Как сообщает пресс-служба BelkaCar, первые 450 автомобилей Volkswagen Polo будут выставлены на улицы Москвы до конца декабря. Нововведение не коснется г.Сочи – там оператор продолжит развивать премиальный каршеринг BelkaBlack. Таким образом, в сумме за 2018 год автопарк BelkaCar увеличится в 2,5 раза и составит около 4000 единиц.

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг корпоративные продажи volkswagen volkswagen polo

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