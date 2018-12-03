Volkswagen выпустил спецверсию Beetle Final Edition

Компания Volkswagen of America, Inc. отмечает год завершения серийного производства Beetle и Beetle Cabriolet выпуском специальных версий – Final Edition. Стильные модификации были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Основой при создании Beetle Final Edition стала финальная серия легендарной модели, завершавшая выпуск исторического Beetle – Última Edición, которая была выпущена в 2003 году. Как и автомобили Última Edición, модели Final Edition предлагаются в эксклюзивных цветах кузова: бежевом Safari Uni и светло-синем Stonewashed Blue. Кроме того, версии Final Edition могут быть окрашены в следующие цвета: белый Pure White, перламутровый черный Deep Black и серый Platinum Grey. Тканевая крыша кабриолета выполнена в элегантном коричневом цвете. Модели серии Final Edition также можно узнать по надписи Beetle на задней двери.

Специальные версии Beetle оснащаются недоступными для других модификаций модели двигателями мощностью 176 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.