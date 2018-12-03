 АВТОСТАТ | Volkswagen выпустил спецверсию Beetle Final Edition

Горячая новость

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за год выросла на 7%
  • 3.12.18 - 11:35

    Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за год выросла на 7%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 ноября

    Европейские бестселлеры за первые 10 месяцев 2018 года

    Volkswagen Tiguan снова лучший SUV Европы.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года
  • 30.11.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года
Все публикации

Видео

Форум «Dealer up!»: выступление Романа Гуляева («Лучший Сервис»)
  • 23.01.17

    Форум «Dealer up!»: выступление Романа Гуляева («Лучший Сервис»)
Все видео

03.12.18 Прочитали 2755 раз

Volkswagen выпустил спецверсию Beetle Final Edition

Volkswagen Beetle Final Edition (2)

Компания Volkswagen of America, Inc. отмечает год завершения серийного производства Beetle и Beetle Cabriolet выпуском специальных версий – Final Edition. Стильные модификации были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Основой при создании Beetle Final Edition стала финальная серия легендарной модели, завершавшая выпуск исторического Beetle – Última Edición, которая была выпущена в 2003 году. Как и автомобили Última Edición, модели Final Edition предлагаются в эксклюзивных цветах кузова: бежевом Safari Uni и светло-синем Stonewashed Blue. Кроме того, версии Final Edition могут быть окрашены в следующие цвета: белый Pure White, перламутровый черный Deep Black и серый Platinum Grey. Тканевая крыша кабриолета выполнена в элегантном коричневом цвете. Модели серии Final Edition также можно узнать по надписи Beetle на задней двери.

Специальные версии Beetle оснащаются недоступными для других модификаций модели двигателями мощностью 176 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецверсии volkswagen volkswagen beetle

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Volkswagen прекратит выпуск модели Beetle в 2019 году

14 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...