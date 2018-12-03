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АВТОВАЗ отзывает более 1,7 тысячи автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora

АВТОВАЗ отзывает более 1,7 тысячи автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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АВТОВАЗ объявил об отзыве 1716 автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora, реализованных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Дилеры АВТОВАЗа проинформируют владельцев автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка маркировки изделий, сочетаемости модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, замена рулевого колеса. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце июля АВТОВАЗ завершил производство седанов LADA Priora. Решение было принято исходя из интереса потребителей к последним моделям LADA и снижающегося спроса на Priora. Тогда же были выпущены последние автомобили моделей LADA Kalina и Granta первого поколения. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи данных моделей завершены – автомобилей в наличии у дилеров уже не осталось. Между тем, в августе стартовало производство рестайлингового семейства LADA Granta, которое теперь включает четыре типа кузова – седан, хэтчбек, лифтбек и универсал, а модель Kalina таким образом прекратила свое существование.

Ранее АВТОВАЗ объявил об отзыве 3300 внедорожников LADA 4х4, реализованных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва стало возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. На автомобилях LADA 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз lada priora lada kalina lada granta

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