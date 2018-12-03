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03.12.18 Прочитали 320 раз

Volkswagen Caddy двигателем Евро-6 доступен для заказа в России

Volkswagen Caddy 2

Российские дилеры Volkswagen в декабре начнут прием заказов на автомобили группы Caddy с бензиновыми двигателями Евро-6, в том числе в комбинации с АКП-7. Начало продаж таких машин запланировано на февраль 2019 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Двигатели стандарта Евро-6 разработаны на основе модульной платформы EA888 и специально адаптированы для использования на коммерческих автомобилях, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов в отношении пробега, режима движения, повышенных нагрузок в течение длительного срока эксплуатации автомобилей.

Гамма двигателей автомобилей Caddy пополнится следующими бензиновыми агрегатами: 1.2 TSI 84 л.с., 1.4 TSI 125 л.с. и трехцилиндровым 1.0 TSI 102л.с. Новый двигатель 1.4 л станет самым мощным бензиновым двигателем в линейке Caddy, а двигатель 1.0 л будет отличаться особой экономичностью. Все модели укомплектованы ручной коробкой, а 1.4 л в том числе и фирменной АКПП DSG. Как отмечается, такое сочетание бензинового мотора и АКПП – единственное в классе на российском рынке и впервые станет доступно покупателям в России.

Caddy с двигателями стандарта Евро-6 будут стандартно комплектоваться пакетом повышения эффективности BlueMotion Technologies, в который входит система Engine-Start-Stop и система рекуперации энергии торможения. Также автомобиль получил аэродинамические доработки для улучшения обтекания передней подвески и шины с пониженным сопротивлением качению. Пакет BlueMotion Technologies способствует существенной экономии топлива и улучшению эксплуатационных характеристик автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», особым спросом среди клиентов Volkswagen пользуются автомобили серии T6 и Caddy4. В целом по итогам десяти месяцев 2018 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 10% и составили 6065 единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новинки новые версии volkswagen volkswagen caddy

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