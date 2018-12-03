Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за год выросла на 7%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 млн рублей, что на 7% больше, чем в январе – октябре 2017 года. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля – 623 тыс. рублей.

Среди брендов, входящих в TOП-35 по продажам, наибольший рост средневзвешенной цены продемонстрировал Geely – за 10 месяцев нынешнего года данный показатель у китайской марки составил +43,2%. Далее в рейтинге следуют французский Peugeot (+29,2%) и японский Infiniti (+21,3%). Еще у 5 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10 – 17%. В это число попадают Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford. У 21 бренда средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%.

Также за отчетный период у 6 производителей было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости новых автомобилей. Среди них стоит отметить китайский Zotye (-9,6%), британский Jaguar (-3%), а также японские Subaru (-1,2%) и Honda (-1,1%). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» связывают это с изменением структуры продаж.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). Более подробная информация об этом содержится в отчете «Обзор автомобильного рынка России», подготовленном специалистами аналитического агентства АВТОСТАТ».