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Группа PSA и Toyota расширяют сотрудничество в Европе

Группа PSA и Toyota расширяют сотрудничество в Европе

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Группа PSA и Toyota Motor Corporation объявили о начале нового этапа сотрудничества на европейском рынке. В частности, с конца 2019 года Группа PSA расширит линейку коммерческих автомобилей, поставляемых в Toyota Motor Europe NV/SA (TME) для продаж в Европе под брендом Toyota, за счет поставок TME минивэна в сегменте C (C-Van) со своего завода в Виго (Испания), говорится в совместном заявлении компаний. Напомним, сотрудничество PSA и TME началось в 2013 году с легких коммерческих автомобилей среднего размерного класса. Завод Группы PSA в Хордене (Франция) выпускал минивэн Toyota Proace.

Как отмечается, цель развивающегося партнерства PSA и TME состоит в том, чтобы обе компании использовали в европейском сегменте легких коммерческих автомобилей (компактных и среднеразмерных) преимущества, основанные на оптимизации расходов на разработку и производство. Toyota возьмет на себя часть расходов по инвестициям в конструирование и производство будущих легких коммерческих моделей.

С января 2021 года Toyota станет совладельцем завода Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. (TPCA) в Колине (Чехия), который выпускает компактные модели А-класса1,2. Совместное предприятие TPCA учреждено PSA и TMC в 2002 году; в договор включено положение о пересмотре, которое позволяет каждому партнеру изменять условия своего долевого участия. Завод станет дочерним предприятием TME, присоединившись к семи другим заводам Toyota, уже работающим в Европе. Завод в Колине продолжит выпускать текущее поколение компактных автомобилей А-класса для двух компаний. В будущем Toyota также намеревается продолжать производство и обеспечивать занятость персонала на заводе в Колине.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство авторынок европы слияния и поглощения psa peugeot citroen toyota

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