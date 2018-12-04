Cadillac рассказал о новинках для российского рынка

Российские дилеры Cadillac Chevrolet в первом квартале 2019 года начнут продажи обновленных седана Cadillac CT6 и купе Camaro. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Cadillac Russia.

Напомним, Cadillac XT4, созданный на абсолютно новой платформе компактного SUV, был впервые представлен в марте 2018 года. Он оснащается полностью новым двигателем Cadillac объемом 2,0 л с турбонаддувом, в котором использованы технологии, повышающие эффективность, в том числе и Active Fuel Management (система отключения цилиндров), и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с системой Electronic Precision Shift следующего поколения.

Новый Cadillac XT4 обладает просторным для компактного премиального кроссовера салоном, особенно для пассажиров второго ряда. Пространство для ног задних пассажиров составляет 1004 мм. Кроме того, Cadillac XT4 обладает максимальным объемом багажного отделения со сложенным задним сиденьем – 1385 л.