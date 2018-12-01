ТОП-10 самых распространенных лифтбеков в России

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано 855,3 тыс. автомобилей в кузове «лифтбек» (на 1 июля 2018 года). Это составляет 2% от общего числа легковых машин, зарегистрированных в стране.

Самым распространенным у россиян лифтбеком является чешская Skoda Octavia – в РФ числится 360,4 тыс. единиц этой модели. На втором месте находится отчечественная LADA Granta с результатом 172,4 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров еще одна модель чешского бренда – Skoda Rapid (112,2 тыс. шт.). Отметим, что суммарно эти три модели занимают более 75% от всего количества лифтбеков в стране.

Также в ТОП-10 данного рейтинга вошли: Chery Amulet (29,8 тыс. шт.), Skoda Superb (25,7 тыс. шт.), Opel Vectra (18,7 тыс. шт.), Mazda6 (18,7 тыс. шт.), Ford Scorpio (15,6 тыс. шт.), Renault Laguna (15,2 тыс. шт.) и Mitsubishi Carisma (14 тыс. шт.).

Напомним, что ранее эксперты аналитического составили аналогичные рейтинги по седанам, хэтчбекам и универсалам.