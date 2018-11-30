 АВТОСТАТ | Новая Mazda6 поступила в продажу в России

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Новая Mazda6 поступила в продажу в России

Новая Mazda6 поступила в продажу в России

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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Российские дилеры Mazda сегодня начинают продажи обновленного седана Mazda6, производство которого налажено на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Цены на новинку варьируются от 1 млн 431 тыс. до 2 млн 172 тыс. рублей.

Обновленную Mazda6 от предыдущей версии отличает ряд новых функций и систем: вентиляция передних сидений, солнцезащитная шторка заднего окна с электроприводом, круговой обзор 360 градусов, электроподогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Усовершенствованы фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, электроподогрев рулевого колеса. Модифицированы фары со светодиодными источниками света, система подогрева передних сидений, система вызова экстренных оперативных служб, вентиляционный люк в крыше, подогрев задних сидений. Mazda6 оснащается тремя версиями бензиновых двигателей: SkyActiv-G 2.0 (150 л.с.), SkyActiv-G 2.5 (194 л.с.) и турбированным двигателем SkyActiv-G 2.5T мощностью 231 л.с.

На российском рынке новая Mazda6 будет предлагаться в комплектациях Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus в девяти различных цветах. Помимо доступных в базовых версиях оптитронного спидометра на приборной панели, проекции на лобовое стекло и улучшенной шумоизоляции, комплектация Executive Plus дополнена камерами кругового обзора 360 градусов и вентиляцией передних сидений.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены авторынок россии продажи легковые автомобили mazda

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