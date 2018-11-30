Петербургский завод Nissan выпустил 350-тысячный автомобиль с момента начала производства в июне 2009 года. Юбилейной моделью стал новый Nissan X-Trail ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Yandex. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 171 л.с. в сочетании с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT, специально перенастроенной для российского рынка, сообщает пресс-служба Nissan.

«В октябре 2017 года завод отметил выпуск 300-тысяччного автомобиля, и сегодня, почти через год, мы выпустили уже 350 тысяч. Это значит, что производство выходит на ежегодный, рекордный в своей истории объем производства в 50 тыс. автомобилей в год», – отметил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов.

Напомним, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге локализованы три популярные модели Nissan – X-Trail, Qashqai и Murano. В октябре прошлого года была введена вторая смена, и на предприятии появилось 457 новых рабочих мест. За 11 месяцев 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 51497 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, что на 27% превышает прошлогодний результат аналогичного периода.