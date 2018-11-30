 АВТОСТАТ | Mitsubishi отзывает в России более 60 тысяч кроссоверов Outlander

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Mitsubishi отзывает в России более 60 тысяч кроссоверов Outlander

Mitsubishi Outlander

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

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Компания «MMC Рус» объявила об отзыве 63415 кроссоверов Mitsubishi Outlander, реализованных с июля 2012-го по декабрь 2014 года. Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре компания «MMC Рус» объявила об отзыве 144856 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованных с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва стало возможное снижение эффективности стояночного тормоза. На автомобилях будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре в России стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Из внешних отличий модель получила усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция. В настоящее время стоимость модели начинается от 1 млн 659 тыс. рублей.

По итогам десяти месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 19544 автомобиля, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв mitsubishi mitsubishi outlander

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