Chery выполнила предписания Росстандарта и отзывает 2730 кроссоверов Tiggo 3

Компания «Чери Автомобили Рус» 29 ноября объявила об отзыве 2730 кроссоверов Chery Tiggo 3, выпущенных в обращение в период с 9 января 2018 года по настоящее время. Напомним, что в отношении данной модели с привлечением аккредитованной лаборатории Центра испытаний «НАМИ» была проведена проверка и испытания, в результате которых было выявлено несоответствие автомобиля Chery Tiggo 3 требованиям безопасности в части оснащения безопасными стеклами (автомобиль оснащен стеклами, безопасность которых как компонента подтверждена сертификатом соответствия, однако безопасность указанных стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства не подтверждена Одобрением типа транспортного средства), а также обеспечения двусторонней громкой голосовой связи в кабине транспортного средства с оператором экстренных оперативных служб (несоответствие качества связи). Как сообщает пресс-служба Росстандарта, «Чери Автомобили Рус» выполнила все выданные ранее предписания ведомства в части устранения нарушений, выявленных по результатам проверки.

В отношении остальных транспортных средств Chery Tiggo 3 представлены материалы, подтверждающие соответствие этих транспортных средств требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В связи с этим в отношении автомобилей Chery Tiggo 3, не подлежащих отзыву на ремонтные работы, требование о приостановке реализации отменено.

В настоящее время «Чери Автомобили Рус» осуществляет необходимые работы по исследованию выявленной неисправности устройства/системы вызова экстренных оперативных служб в целях разработки методов ее устранения. По результатам этой работы в отношении автомобилей Chery Tiggo 3, подлежащих отзыву, будут проведены работы по устранению нарушений, в том числе в части устройства/системы вызова экстренных оперативных служб, а именно обеспечение двустороннего дуплексного голосового соединения в режиме связи с оператором экстренных оперативных служб. До момента устранения указанной неисправности владельцам автомобилей, подлежащих отзыву на ремонтные работы, рекомендуется ограничить их эксплуатацию.

Уполномоченные представители изготовителя «Чери Автомобили Рус» проинформируют владельцев автомобилей Chery Tiggo 3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.

При этом результаты испытаний автомобилей Chery Tiggo 3 и работы по устранению выявленных на этих автомобилях нарушений будут учтены при оценке соответствия (оформление ОТТС) новых типов и моделей автомобилей Chery.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дистрибьютор автомобилей Chery в России начал прием предварительных заказов на кроссоверы Tiggo 3 в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, произведенных на заводе в Китае. Напомним, ранее эта модель выпускалась для российского рынка на черкесском предприятии «Дервейс». Первая партия кроссоверов Chery Tiggo 3 китайского производства ожидается в России уже 10 декабря.