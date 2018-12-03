Haval открыл четыре новых автосалона в России

Компания «Хавейл Мотор Рус» в ноябре 2018 года подписала соглашения об открытии новых дилерских центров в четырех городах: Нижнем Новгороде, Казани, Перми и Иркутске. Таким образом, дилерская сеть бренда на территории Российской Федерации увеличилась до 24 автосалонов, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Новые партнеры готовы предоставить клиентам полный спектр услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Haval.

Так, компания «Автоцентр на Гагарина» открывает новый автосалон Haval в Нижнем Новгороде. В двухэтажном здании разместился шоу-рум площадью 400 кв. м, сервисная зона площадью 942 кв.м с 7 постами.

Партнером Haval в Казани была выбрана компания «Диалог Авто». Для демонстрации модельного ряда Haval предусмотрен шоу-рум площадью 300 кв.м, а в сервисной зоне площадью 510 кв.м оборудованы 7 постов с подъемниками.

В Перми автосалон Haval открывает компания «Демидыч». Шоу-руму отведена площадь 200 кв.м, станции технического осмотра – 300 кв.м и отдельной зоне кузовного цеха с 5 подъемниками – 700 кв.м.

Новый дилерский центр Haval в Иркутске принадлежит компании «Автоцентр Байкал». Шоу-рум площадью 600 кв.м позволит комфортно ознакомиться с модельным рядом Haval. Сервисная зона занимает 1500 кв.м – здесь расположены 15 постов, 9 подъемников и кузовной цех на 350 кв.м.

Все новые дилерские центры начинают работу в техническом режиме. После оформления и оснащения салонов по международным стандартам Haval состоится их официальное открытие.

«Мы продолжаем интенсивное развитие дилерской сети Haval в России и в декабре 2018 планируем открыть еще ряд новых салонов в разных городах. При выборе партнеров для нас важны хорошая репутация компании на рынке, удобное расположение здания, продуманная планировка, возможность и готовность дилера отвечать международным стандартам Haval», – заявил генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года на российском рынке было продано 2196 кроссоверов и внедорожников Haval (+49%). Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-октябре составили 1522 машины (+33%). Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9 с показателем 307 реализованных автомобилей (+166%). Также с начала года российские дилеры продали 268 компактных кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.

В 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели. В первую очередь, это новый кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми станут на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск запланирован на первый квартал 2019 года. Продажи нового Haval F7 российского производства начнутся в апреле-мае. Кроме того, летом будущего года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval.