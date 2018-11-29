 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных универсалов в России

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ТОП-10 самых распространенных универсалов в России

LADA 2104 - лидер этого рейтинга

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

28.03.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится почти 3 млн автомобилей с типом кузова «универсал» (на 1 июля 2018 года). При этом здесь мы учитываем только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова. Как следствие, на долю классических универсалов приходится около 7% российского парка легковых машин.

Самой распространенной такой моделью является LADA 2104 – в России насчитывается 570,6 тыс. вазовских «четверок», что соответствует каждому пятому универсалу. Следующие три позиции в данном рейтинге тоже занимают автомобили LADA: Kalina (356 тыс. шт.), Largus (242,5 тыс. шт.) и «одиннадцатая» модель (222,9 тыс. шт.).

Далее следуют две иномарки – Toyota Corolla (130,7 тыс. шт.) и Volkswagen Passat (91,1 тыс. шт.). На седьмой строчке рейтинга расположилась еще одна отечественная модель – LADA Priora (88,6 тыс. шт.). Также в ТОП-10 наиболее распространенных универсалов в России вошли KIA Ceed (88 тыс. шт.), Toyota Caldina (85,9 тыс. шт.) и Ford Focus (82,3 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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