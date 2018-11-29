Новый BMW X5 поступил в продажу в России

Российские дилеры BMW с 24 ноября начали продажи нового BMW Х5, который предлагается по цене от 4 млн 590 тыс. рублей. На старте продаж в России будут доступны четыре версии модели – X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i и X5 M50d, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Базовая версия BMW X5 xDrive30d оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, выдающим 249 л.с. и 620 Нм. Аналогичная ей по комплектации, но более мощная модель BMW xDrive40i имеет шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с., 450 Нм. Самый динамичный BMW X5, доступный на старте продаж, – это версия X5 xDrive50i с новым бензиновым двигателем V8, который выдает 462 л.с., 650 Нм и обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды. Наконец, версия BMW X5 M50d имеет рядный шестицилиндровый дизельный двигатель M Performance TwinPower Turbo с четырьмя турбокомпрессорами. Силовой агрегат новинки выдает 400 л.с. и 760 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.

Все модификации имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Steptronic и систему интеллектуального полного привода BMW xDrive нового поколения. При выборе опционального пакета xOffroad становится доступна электронная блокировка дифференциала задней оси. BMW X5 M50d в базовой версии оснащения имеет спортивную автоматическую коробку передач Steptronic (с возможностью переключения передач лепестками на рулевом колесе), а также M Sport дифференциал, тормозную систему M Sport, адаптивную М подвеску и выхлопную систему M Sport.

BMW X5 оснащен системой динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control уже в стандартной комплектации. Опционально доступны адаптивная подвеска M Professional с активным подавлением кренов, интегральным активным рулевым управлением и дифференциалом M Sport, а также пневматическая подвеска для передней и задней оси, позволяющая регулировать клиренс автомобиля.

Уже в базовое оснащение нового BMW X5 входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании, динамический круиз-контроль, сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади). В качестве опции предлагается ассистент парковки Plus с камерой заднего вида, который контролирует руление, скорость парковки и торможение, а также ассистент движения задним ходом, позволяющий автомобилю безопасно двигаться назад по ранее пройденному пути до 50 метров. Кроме того, в новом BMW X5 опционально доступны система ночного видения с функцией распознавания пешеходов.

Все версии нового BMW X5 оснащены инновационной системой BMW Live Cockpit Professional, позволяющей настроить приборную панель и дисплей под потребности водителя. Система обеспечивает контроль над различными функциями автомобиля при помощи кнопок на рулевом колесе, контроллера iDrive, сенсорного дисплея, голосового управления или управления жестами. Со старта продаж будет также доступен большой выбор опциональных Launch пакетов, которые содержат в себе все необходимые опции и упрощают выбор комплектации.

Отличительными чертами дизайна экстерьера являются большие решетки радиатора, объединенные в единый элемент, сложные формы линии сгиба на боковой части автомобиля и объемные светодиодные фонари сзади. Уже в стандартном исполнении новый SAV оснащен светодиодными фарами. В качестве опции можно добавить систему BMW Laserlight, автоматически регулирующую включение и выключение фар дальнего света в зависимости от ситуации на дороге. Максимальный размер легкосплавных дисков, предлагаемых для нового поколения BMW X5, составляет 22 дюйма. В стандартной комплектации все версии, кроме BMW X5 M50d, имеют 19" легкосплавные диски V-spoke 734. Для версии M Performance предусмотрены двухцветные 21" M легкосплавные диски Y-spoke 741 M с разноразмерными шинами.

Интерьер нового BMW X5, в частности, отличают четкая архитектура приборной панели и центральной консоли, спортивные сиденья для водителя и пассажира с электрорегулировкой и функцией «Память» (для сиденья водителя) и новое рулевое колесо. Климатический комфорт в салоне нового BMW X5 обеспечивает автоматический климат-контроль на 2,5 зоны. Отделка салона уже в стандартном исполнении выполнена кожей Vernasca с перфорацией особого дизайна.

В качестве опции доступны панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, особое освещение в салоне, стеклянный селектор коробки передач, а также граненые кнопка запуска двигателя и шайба мультимедийной системы. Кроме того, опционально предлагаются многофункциональные сиденья и подстаканники с функцией охлаждения и подогрева. На старте продаж будет доступна к заказу аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, а в дальнейшем опциональное предложение пополнится аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound и развлекательной системой для задних пассажиров Professional с сенсорными экранами 10,2’.

Объем багажного отделения составляет 645 л. При необходимости его можно увеличить до 1860 л, сложив спинки заднего сиденья. Створки двери багажника распахиваются дистанционно, при этом шторка автоматически отодвигается назад. Кроме того, шторку можно сложить в нишу в полу одним нажатием кнопки. Пол багажника имеет специальные резиновые накладки, которые автоматически приподнимаются в движении, не давая вещам скользить, и опускаются при остановке для удобства погрузки.