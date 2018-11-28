 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ объявил об отзыве 3300 внедорожников LADA 4х4

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АВТОВАЗ объявил об отзыве 3300 внедорожников LADA 4х4

LADA 4x4 5

АВТОВАЗ объявил об отзыве 3300 внедорожников LADA 4х4, реализованных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Дилеры АВТОВАЗа проинформируют владельцев автомобилей LADA 4х4, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях LADA 4х4 будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре АВТОВАЗ начал производство внедорожника LADA 4х4 2019 модельного года, который получил ряд стилевых изменений. Так, интерьер автомобиля отличает новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов. LADA 4х4 выпускается в пяти основных версиях: 3-х и 5-дверная, 3-х и 5-дверный Urban, а также специальный вариант повышенной проходимости – LADA 4х4 Bronto.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи LADA 4х4 составили 27040 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз отзыв lada 4x4

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