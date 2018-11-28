SEAT и JAC разработают платформу электромобилей для китайского рынка

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG планирует вместе со своим испанским брендом SEAT и китайским партнером Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. разработать платформу для электромобилей с целью производства электромобилей для рынка Китая.

Немецкая автомобильная группа заявила, что подписала соглашение о намерениях с JAC и SEAT для разработки платформы электромобилей, которые впоследствии будут выпускаться на совместном предприятии JAC Volkswagen, сообщает агентство "Прайм". JAC Volkswagen представит испанский бренд к 2021 году и параллельно с этим выпустит электрические версии SEAT.

Кроме того, до конца этого года компании начнут строительство центра исследований и разработок. Этот центр будет разрабатывать самоуправляемые автомобили и другие технологии будущего специально для китайского рынка.

Напомним, в июле Volkswagen сообщил, что SEAT намерена выйти на китайский рынок между 2020 и 2021 годом и может стать акционером JAC Volkswagen.