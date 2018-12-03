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03.12.18 Прочитали 138 раз

Новый полуприцеп НЕФАЗ успешно стартовал на рынке

Новый полуприцеп НЕФАЗ успешно стартовал на рынке

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Свыше 110 единиц техники реализовано с момента старта продаж новой модели – магистрального полуприцепа шторной конструкции НЕФАЗ 93341-08, который был выведен на рынок в августе этого года.

Напомним, новая модель была освоена в «НЕФАЗом» в июле. Как отмечают специалисты Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», полуприцеп обладает высокими потребительскими свойствами, низкой снаряженной массой и соответствует самым современным требованиям. Качество полуприцепа при доступной цене ничем не уступает многим европейским аналогам, поэтому за короткое время он приобрел большую популярность на рынке и пользуется спросом, сообщает пресс-служба КАМАЗа. В частности, отмечена положительная обратная связь о качестве НЕФАЗ 93341-08 и заключен контракт с крупной транспортной компанией на поставку крупной партии этой техники до конца 2018 года.

Шторная конструкция модели позволяет минимизировать время загрузки и выгрузки, а также облегчить труд водителя. Боковины и крыша полуприцепа сдвигаются без разборки конструкции, именно поэтому такой вариант называется шторный. Причем боковой тент и крышу можно сдвинуть как одновременно, так и по отдельности. Учитывая, что в задней части полуприцепа установлены распашные двери, полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 становится универсальным средством перевозки – его можно загружать сзади, сбоку и сверху. Сдвинув только крышу, полуприцеп можно загрузить или разгрузить при помощи крана. А при загрузке через задние двери погрузчик может заехать прямо внутрь полуприцепа.

Полуприцеп оснащен осями фирмы Valx (Голландия) на пневматической подвеске Weweler с подъемной передней осью, которая позволяет экономить топливо и повышает ресурс шин при езде с неполной загрузкой. Рабочая тормозная система полуприцепа – пневматическая, с барабанными тормозными механизмами, оснащена системой ЕBS. При желании заказчика полуприцеп можно оснастить и дисковыми тормозными механизмами. На раме полуприцепа установлены пластиковый инструментальный ящик и корзина на два запасных колеса.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецтехника продажи грузовые автомобили нефаз

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