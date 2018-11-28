Дилеры УАЗ показали рекордные продажи запчастей

Дилеры Ульяновского автозавода в 2018 году поставили исторический рекорд по продажам запасных частей. За третий квартал объем реализации составил 1,5 млрд рублей. Более того, последняя пятилетка оказалась также самой успешной в истории бренда УАЗ – запчастей было продано на 5,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба УАЗа.

По словам директора по продажам запасных частей УАЗ Михаила Федорчука, данный успех стал результатом проведения комплекса мероприятий, нацеленных на вывод новых продуктов на рынок. Так, за последние пару лет в продажу было запущено свыше 600 новых товаров наименований запчастей в четырех продуктовых сегментах – детали двигателя, масла, расходные материалы и аксессуары.

Немало внимания УАЗ уделил системе продвижения продукции – маркетинговым материалам, оптимизации мерчендайзинга и стандартизации торговых точек. В первом квартале 2018 года УАЗ реализовал проект по созданию центрального логистического комплекса для запасных частей в Подмосковье.

УАЗ продолжит реализацию стратегии продуктового развития. Цель на 2019 год – увеличение продаж запасных частей на вторичном рынке на 7%. Не менее амбициозно выглядит проект запуска производства запасных частей на производственной площадке ЗМЗ. В этом году уже освоены разработка и выпуск головок блока цилиндров, пригодных для установки на двигатели Ульяновского моторного завода. План по окупаемости инвестиций выполнили раньше срока на полгода, а объем реализации превысил 700 штук.

На 2019 год рассматривается вопрос по реализации проекта освоения производства деталей из сегментов с существенным потенциалом – масляные и водяные насосы и тормозные барабаны для линейки автомобилей LADA.

Также получит продолжение проект по созданию регионального логистического каркаса с целью сокращения сроков доставки запчастей до партнеров из дальних регионов. И, конечно же, УАЗ продолжит начатую в 2017 году аттестацию работающих на территории России и ближнего зарубежья торговых точек запасных частей на соответствие стандартам мерчендайзинга.