Сборка Chery может быть налажена на «Автоторе»

Калининградскому «Автотору» могут одобрить заявку на специнвестконтракт (СПИК), если Chery установит на заводе новую линию сварки кузовов.

Как пишет портал «Колеса.ру», некоторое время назад стало известно о проблемах российской автосборочной площадки «Дервейс», где два автопроизводителя – Lifan и Chery – пока еще продолжают собирать автомобили. С тех пор судьба этих брендов находится в зоне особого внимания, тем более, что в Lifan в следующем году собирается привезти в Россию обновленный Х50, а Chery – кроссовер Tiggo 4. Образец китайской сборки Tiggo 4 сейчас находится как раз в процессе получения Одобрения типа транспортного средства. Напомним, в Китае автомобиль уже вовсю продается под названием Tiggo 5X. В России же решили заменить «5X» на «4» с тем, чтобы избежать путаницы. Собственно, российская премьера Tiggo 4 намечена уже на весну 2019 года.

Между тем, пока непонятно, где будут собирать Tiggo 4. Дело в том, что Chery и так импортирует из Китая Tiggo 2, но может и вернуться к импорту всей линейки, если на то будет экономическое обоснование – по крайней мере, недавно об этом заявил генеральный директор российского представительства Chery Геннадий Павлов. Кстати, недавно после претензий Росстандарта компания возобновила поставки Tiggo 3. Напомним, что после испытаний на пассивную безопасность регулятор остался недоволен работой модуля Глонасс, из-за чего Chery была вынуждена снять с продаж модификацию Tiggo 3 2018 года российской сборки с механической коробкой передач. В результате импорт Tiggo 3 тут же начали из Китая. Эти версии вообще не оборудованы Глонассом, но в данном случае это не препятствие, потому что ОТТС, выданное до обязательного наличия модуля Глонасс на эту модель, еще действует.

Между тем, импорт автомобилей в случае с Tiggo 3 – это, конечно, мера временная, нужно строить планы без учета «Дервейса». По данным источников «Колеса.ру», менеджеры Chery как раз этим и занимаются: в их поле зрения попал калининградский «Автотор». Завод переживает не лучшие времена: былых объемов уже нет, BMW скоро уйдет на собственное предприятие, не удовлетворена и заявка на СПИК, поданная в Минпромторг еще в прошлом году. В этой ситуации «Автотора» очень удачно может использовать затруднительное положение Chery. По данным портала, менеджмент калининградского предприятия может согласиться на сотрудничество с Chery при том условии, что китайская сторона инвестирует в монтаж автоматизированной линии сварки кузовов. Именно это поможет «Автотору» протолкнуть свой СПИК.

Пресс-служба калининградского завода предпочла воздержаться от комментариев, а в Chery заявили: «Выбор производственной площадки – прерогатива головного офиса Chery. Процесс переговоров с заводами непрерывен даже при наличии действующего партнёра, так как принцип эксклюзивности исключен. Детали переговоров остаются в рамках «рабочих групп». В случае принятия решения о смене партнера мы обязательно об этом сообщим общественности».