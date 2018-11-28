В каршеринге Яндекс.Драйв появятся грузовые фургоны

В Яндекс.Драйве можно будет арендовать грузовые фургоны: в автопарке сервиса появятся 50 машин Citroen Jumpy. Они пригодятся тем пользователям, которые хотят сами перевозить крупные грузы, чтобы не заказывать специальную машину с водителем. Аренда грузовых фургонов поможет сэкономить время и деньги – например, самостоятельно забрать шкаф из магазина мебели или отвезти коробки при переезде, сообщает пресс-служба Яндекса.

На фургоны будут действовать пакетные тарифы – на два, пять или двенадцать часов. Так, водители смогут на какое-то время оставить автомобиль на парковке торгового центра или у подъезда. Как и для обычных машин в Драйве, стоимость тарифов рассчитывается алгоритмами и зависит от разных параметров, например от времени суток. Два часа аренды будут стоить около 1100 рублей, а проехать на грузовике можно будет до 30 км. Если грузовик нужен совсем ненадолго, можно будет выбрать поминутную оплату.

«Мы создали целую каршеринг-платформу, которая позволяет нам оперативно запускать новые бизнес-модели и экспериментировать. Грузовой каршеринг – это перспективное направление, которое поможет решить не только личные задачи человека, но и задачи малого бизнеса. Например, на наших фургонах можно возить продукты для небольшой кофейни или цветы для своего магазина. Не нужно нанимать отдельный грузовик и заключать дополнительный договор», – говорит руководитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов.

За 9 месяцев работы Яндекс.Драйва пользователи совершили около 7 миллионов поездок, а автопарк вырос в 8 раз. Сейчас на линии ежедневно находится больше 6500 автомобилей, среди которых Mercedes E-класса, BMW 5-й серии и несколько Porsche.

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам в нашей рубрике «Вопрос эксперту».