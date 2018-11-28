 АВТОСТАТ | BMW 5 Серии в октябре вернул себе лидерство на рынке премиум-сегмента в Санкт-Петербурге

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BMW 5 Серии в октябре вернул себе лидерство на рынке премиум-сегмента в Санкт-Петербурге

BMW 5 series

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2018 года объем рынка новых премиальных автомобилей в Санкт-Петербурге составил 1,4 тыс. единиц, что на 12% превосходит результат годичной давности.

Спустя месяц лидером этого рынка стал BMW 5 Серии – в октябре эту модель приобрели 69 жителей Северной столицы. Это на 19% больше, чем год назад. А вот на второе место в рейтинге опустился сентябрьский лидер – Mercedes-Benz E-Class, с результатом 55 проданных экземпляров (+57%). Третью и четвертую строчку с разницей всего в 1 автомобиль занимают два кроссовера BMW – X3 (51 шт.; +70%) и X5 (50 шт.; -13%). Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz GLC (47 шт.; +9%).

Кроме них, среди лидеров питерского рынка новых премиальных автомобилей в октябре нынешнего года значатся: Land Rover Range Rover (46 шт.; +360%), BMW X6 (44 шт.; +109%), Audi Q7 (40 шт.; +29%) и BMW X4 (36 шт.; +140%). Десятое место в этом рейтинге поделили между собой Mercedes C-Class (34 шт.; -10%) и Volvo XC90 (34 шт.; +21%).

 

, источник: www.autostat.ru

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