70% автомобилей Hyundai и КIA петербургской сборки получат локализованые двигатели

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Компания Hyundai планирует локализовать в России производство китайских моторов. Не менее 70% Hyundai Solaris, Hyundai Creta и КIA Rio, т. е. всех моделей, которые выпускает петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач российского производства. Это следует из проекта специального инвестиционного контракта с Hyundai, с которым ознакомилась газета «Ведомости». По словам источников, документ согласован межведомственной комиссией, но еще не подписан. Представитель Hyundai отказался от комментариев до подписания специального инвестконтракта. Это произойдет не позже 25 декабря, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Как сообщалось ранее, Hyundai готова вложить в рамках СПИК порядка 27 млрд рублей. Компания планирует построить в Санкт-Петербурге в ближайшие три года завод двигателей производственной мощностью 150 тысяч единиц в год, на предприятии будут выпускаться двигатели Gamma рабочим объемом 1,6 литра.

, источник: www.autostat.ru

Теги: господдержка локализация спик hyundai

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